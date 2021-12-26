Атаку на сайт ФСИН остановили после призыва правозащитника

Хакеры из команды Universal прекратили DDOS-атаку на сайт Федеральной службы исполнения наказаний ФСИН России. Сейчас доступ к порталу восстановлен в полном объеме.

Атака остановилась после того, как к этому в Telegram призвал основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он заявил, что хакеры достигли своей цели, их требование остановить пытки в колониях услышали в том числе и журналисты, и теперь необходимо дать возможность сотрудникам ФСИН восстановить работоспособность сайта.

Позднее киберпреступники подтвердили, про прекращают атаку. При этом они пообещали продолжить спам-рассылку о произволе в тюрьмах во всех крупных соцсетях и форумах.

Хакеры обрушили сайт ФСИН вечером 25 декабря. Они заявили, что «объявили вендетту» ведомству за пытки над заключенными.

В начале октября Осечкин сообщил, что Gulagu.net получила и вывезла из России более 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей. На них были запечатлены изнасилования и издевательства над заключенными.