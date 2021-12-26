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60-летняя российская актриса снялась в корсете и чулках для обложки Tatler

60-летняя российская актриса Спивакова снялась в корсете и чулках для обложки Tatler

Фото: Instagram / @tatler_russia

Российская киноактриса и телеведущая Сати Спивакова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Tatler накануне своего 60-летия. Интервью со звездой появится в январском номере издания, пишет WMJ.

Фотограф Ольга Тупоногова-Волкова запечатлела знаменитость в будуарном образе на большой дубовой кровати. На обложке глянца актриса позирует в черном корсете-бюстье и чулках, с макияжем в золотистых оттенках и с легкой укладкой.

«У меня такая хорошая репутация, что ее давно пора испортить», — сказала она редакции Tatler.

По словам актрисы, подобная фотосессия не сделает ее «падшей» женщиной и не отвернет от нее известного супруга, дирижера и скрипача Владимира Спивакова. «Меня не будут пускать на мероприятия? У меня исчезнет QR-код? Ну, скажет где-то тетя Маша: «Как вам не стыдно, вы жена великого маэстро». Я не перестану после этого быть его женой. Он не перестанет быть великим музыкантом», — поделилась Спивакова.

Ранее американская актриса Дженнифер Энистон приняла участие в откровенной фотосессии для обложки журнала The Hollywood Reporter. 52-летнюю знаменитость запечатлели в нескольких образах. Так, на первом фото она позирует c распущенными волосами в белом бюстгальтере и брюках свободного кроя с высокой посадкой модного дома Fendi.

Марина Совина
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