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Песков посчитал пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» убедительной нотой для Запада

Песков о пуске «Циркона»: будем надеяться, что ноты для Запада становятся убедительнее

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о пуске гиперзвуковых ракет «Циркон» в России, выразил надежду, что это действие станет убедительным для стран Запада. Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву в передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», сообщает РИА Новости.

«Ну, будем надеяться, ноты таким образом становятся более убедительными», — сказал он.

На реплику ведущего о том, что и на Западе «люди серьезные», пресс-секретарь президента ответил: «Безусловно».

О залповом запуске гиперзвуковых ракет «Циркон» 24 декабря сообщил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, данная ракета — новейшая разработка, которую можно направлять как на морские, так и на наземные цели. Он назвал ракету «существенным шагом в повышении безопасности и обороноспособности России».

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что поставки «Циркона» начнутся в 2022 году.

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Майя Гавашели
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