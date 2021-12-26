Подросток погиб при неудачном спуске на тюбинге

15-летний подросток погиб, врезавшись в дерево во время спуска на тюбинге с необорудованного склона. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«На Каширском шоссе около 21 часа несовершеннолетний при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что от полученных травм юноша скончался на месте. Нагатинская межрайонная прокуратура начала проверку.

В Следстенном комитете (СК) сообщили «Ленте.ру», что начата достедственная проверка. На месте происшествия работают следователи, они устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области мальчик скатился на «ватрушке» с горы и попал под колеса самосвала. Он выкатился со снежной горы на проезжую часть, по которой двигался грузовик. Ребенок угодил под колеса, и автомобиль переехал его. Пострадавшего с переломами госпитализировали в больницу.

