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Кадыров предложил ввести уголовное наказание для представителей СМИ-иноагентов

Кадыров: представители СМИ-иноагентов должны нести серьезную уголовную ответственность

Фото: Globallookpress.com

Представители СМИ-иноагентов должны нести серьезную уголовную ответственность за свою деятельность. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время своей пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Этих продажных иностранных агентов нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары», — сказал он.

Во время ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что действующий в стране закон об иноагентах был придуман за ее пределами. Он отметил, что работа организаций, признанных иноагентами, в России не запрещена. Он также заявил, что российский закон либеральнее, так как не предполагает уголовную ответственность.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году после признания таковым RT America в США. По закону, СМИ признается иностранным агентом, если установлен факт получения финансирования из-за рубежа. В таком случае оно вносится в соответствующий реестр Минюста. СМИ-иногаенты обязаны предоставлять подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Они также должны информировать о своем статусе читателей в каждом сообщении и материале на своих сайтах и в социальных сетях.

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Майя Гавашели
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