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Россиянка побывала в Египте и пожаловалась на «никчемную заботу» местных жителей

Россиянка побывала в Египте и пожаловалась на местных жителей, которые «кормят завтраками»

Фото: Андрей Олейников / Коммерсантъ

Российская туристка отдохнула в Египте и перечислила особенности поведения местных жителей, которые вызвали у нее раздражение. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, она приехала в Шарм-эш-Шейх и остановилась в отеле у своего знакомого, которого звали Серват. Однако по словам путешественницы, отдыхать в гостинице было невозможно. «Каждый день и даже поздним вечером делается ремонт — разруха и жужжание сверлом с утра до ночи», — возмутилась она.

Кроме того, автор пожаловалась на привычку местных окружать туристов «никчемной заботой», давать обещания, а потом не выполнять их. Так, блогерша пояснила, что ее знакомый пообещал дать ей попользоваться своей старой сим-картой, однако в итоге «кормил завтраками».

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«Серват постоянно останавливает меня в этом и говорит, что меня обязательно обманут, продадут пустой пакет или сбагрят невыгодный тариф, что тоже не может не выбесить», — посетовала россиянка и добавила, что он так и не помог ей с сим-картой.

Кроме того, она обвинила египтян в непунктуальности. Туристка отметила, что ее знакомый звал ее поужинать несколько раз, но всегда опаздывал на час и не извинялся.

«С русским человеком бы такое не прокатило, потому что мы ценим время и умеем отвечать за свои слова. Прийти на встречу на 10 минут позже, а потом весь вечер извиняться — это по-нашему», — заключила автор.

Ранее в декабре управляющий директор Rixos Hotels Egypt Эркан Йилдирим оценил риск повышения цен на отдых в Египте для россиян в 2022 году. По словам отельера, максимальное подорожание размещения в гостиницах составит 15 процентов.

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Мария Гейн
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