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Названы главные признаки дефицита витамина D в организме

Daily Express: на нехватку витамина D могут указывать боль в костях и слабость

Фото: Pixabay

Британские врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме. Об этом пишет Daily Express.

По данным специалистов, на нехватку этого витамина могут указывать боль в костях, а также слабость. Медики подчеркнули, что дефицит витамина D связан с повышенным риском смерти от сердечных или онкологических заболеваний.

Эксперты посоветовали перед употреблением данного витамина проконсультироваться с врачом. Отмечается, что витамин D совместим не со всеми лекарственными препаратами.

Ранее эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала россиянам, какие продукты помогают восполнить недостаток витамина D в организме. По ее словам, следует включить в рацион жирную рыбу (лосось, тунец, треску и сардины) и яичный желток, а также следует принимать солнечные ванны.

Марина Совина
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