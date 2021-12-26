В МВД раскрыли подробности инцидента с угрожавшим гранатой в ТЦ «Метрополис»

Неизвестный мужчина, угрожавший охране торгового центра «Метрополис» предметом, похожим на гранату, сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, передает РИА Новости.

«В торговом павильоне ТЦ, расположенном на Ленинградском шоссе, сотрудниками охранной организации был задержан гражданин, который пытался похитить товар. Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, злоумышленник убежал на ближайшую станцию метро «Войковская».

Инцидент произошел вечером 26 декабря в магазине косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Уточняется, что один из посетителей украл духи. Мужчине удалось скрыться, сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов. К торговому центру выехали оперативные службы. Все посетители «Метрополиса» эвакуированы из здания.