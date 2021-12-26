Захарова посоветовала США начать с себя борьбу с мировой коррупцией

В первую очередь США следует решать собственные проблемы, если они собираются бороться с мировой коррупцией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если демократическая администрация так желает бороться с коррупцией в глобальном масштабе, то пусть начнет с себя. Фонд какой-нибудь организует, не знаю, опыт же есть», — посоветовала она.

Ранее в США заявили, что более 100 миллиардов долларов было украдено из бюджета программ, созданных на фоне кризиса, вызванного пандемии коронавируса. Координатор Секретной службы США по выявлению преступлений в этой сфере Рой Дотсон подчеркнул, что украденная сумма составила около трех процентов от 3,4 триллиона долларов, которые были выделены на помощь бизнесу и населению из-за пандемии. В своей речи Дотсон задался вопросом, смогут ли США остановить мошенничество, и сам же ответил на него отрицательно.

«Видимо, в Секретной службе вполне отчетливо себе представляют, как работает американская государственная машина, — написала она. — Украденные из бюджета 100 млрд, предназначавшиеся для безработных, - это сильно. Взять новую высоту в Вашингтоне смогут, только украв деньги, выделенные на борьбу с мировой коррупцией».

Захарова напомнила, что недавно Вашингтон объявил борьбу с коррупцией одним из своих внешнеполитических приоритетов. В связи. с этим в с США был разработан законопроект «О борьбе с коррупцией в глобальном масштабе».

«Штаты наделили себя правом глобального антикоррупционного аудитора, а также прокурора, следователя и судьи. А тут такая неприятная информация вылезла», — заключила дипломат.

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