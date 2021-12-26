Россиянин заставлял дочь целовать его в губы в прямом эфире

На Урале следователи начали проверку информации о жителе Краснотурьинска, который заставлял пятилетнюю дочь целовать его губы в прямом эфире в социальной сети, а также унижал ее. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Свердловской области.

Во время проверки сотрудники ведомства в том числе опросят возможных очевидцев и запросят материалы с характеристиками членов семьи.

Отрывок записи прямого эфира, на котором мужчина заставляет пятилетнюю дочь целовать его в губы, унижает ее, замахивается и доводит до слез, 25 декабря опубликовало издание E1.ru. Известно также, что россиянин оскорблял свою пожилую мать.

Его задержали полицейские, он находится под стражей. Ранее он был судим по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести здоровью»), вышел на свободу в июле 2013 года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать школьника обвинила 43-летнего учителя биологии в педофилии. Педагога задержали. По словам женщины, учитель во время дополнительных занятий гладил и трогал 13-летних учеников, «ложился сверху и снизу». На подозреваемого завели уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Известно, что 2008 году мужчину уже осудили за аналогичное преступление и назначили два года условно.

