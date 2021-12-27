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СПЧ призвал действовать деликатнее в вопросе обучения в МГУ 9-летней студентки

Фадеев: в вопросе обучения в МГУ 9-летней студентки Тепляковой надо действовать деликатнее
Валерий Фадеев

Валерий Фадеев. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В вопросе дальнейшего обучения в МГУ имени Ломоносова девятилетней студентки Алисы Тепляковой надо действовать деликатнее. С таким призывом выступил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает «Интерфакс».

Он отметил, что российское законодательство в настоящий момент не предусматривает особых условий для обучения детей-вундеркиндов.

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Фадеев подчеркнул, что сам факт обучения в вузе девятилетней девочки не является противозаконным. Председатель СПЧ заверил, что готов оказать организационную помощь в вопросе обучения россиянки Тепляковой. В то же время он считает, что важно учитывать мнение самого МГУ, где девочка-вундеркинд проучилась семестр на психологическом факультете.

Ранее ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский заявил, что Тепляковой может не хватить сил. Он полагает, что у девочки отобрали детство. Однако, добавил Вяземский, если человек действительно гениальный, то он сохранит свои способности.

26 декабря член СПЧ Александр Асмолов призвал приостановить обучение Тепляковой в МГУ и назвал учебу девочки в вузе опасным социально-психологическим экспериментом. Он обратился к главе СПЧ Фадееву и к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в ситуации, потому что, по его мнению, есть высокая вероятность появления у ребенка психологических нарушений.

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Анна Щербакова
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