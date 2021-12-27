Шеф-повар отсудил почти три миллиона рублей у критика своего блюда

Итальянский шеф-повар Карло Кракко (Carlo Cracco) отсудил почти три миллиона рублей у редактора журнала, раскритиковавшего в своей заметке его блюдо, сообщает Daily Mail.

Кракко работает в мишленовском ресторане. На одном из торжеств среди поданных им блюд было ризотто по его фирменному рецепту. Одним из тех, кто в тот день попробовал его, оказался редактор La Cronaca di Verona, оставившего негативный отзыв о нем. По мнению недовольного гурмана, ризотто, которое он попробовал, было безвкусным, мясо жестким, а овощи неподходящими.

Шеф-повар отметил, что такая оценка оказала сильное влияние на его бизнес, в связи с чем он принял решение пойти с этим делом в суд. Ему удалось выйти победителем в двух исках о клевете, а критика обязали выплатить ему 39 тысяч долларов (около 2,9 миллиона рублей). Кракко подчеркнул, что люди занимаются критикой его работы, поскольку это является верным способом получить свою долю известности.

Ранее известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что запах кухни в зале ресторана указывает на наплевательское отношение руководства к посетителям. Ивлев назвал способ определить плохой ресторан. По его мнению, если в ресторане что-то сломалось, он должен закрыться и отказаться принимать посетителей на время устранения неполадки.