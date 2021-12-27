Адвокат оценил решение об ужесточении приговора историку Дмитриеву

Вынесенное решение об ужесточении приговора историку, главе карельского регионального отделения «Мемориала» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Юрию Дмитриеву выглядит неоправданным. Такую оценку дал его адвокат Виктор Ануфриев, передают «Известия».

Тем не менее он подчеркнул, что предвидел такой исход дела. Ануфриев отметил, что защита готова к обжалованию решения суда. Также он намерен обратиться за поддержкой к общественным организациям.

Ранее члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод и Николай Сванидзе раскритиковали приговор историку. Сванидзе пояснил, что считает приговор Дмитриеву беспричинным, а также «страшно жестоким».

В понедельник, 27 декабря, суд в Карелии признал Дмитриева виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Ему назначили 15 лет колонии строгого режима.

Дело на Дмитриева завели в конце 2016 года после обнаружения в его доме ржавых частей оружия и снимков приемной дочери, которой на разных фото было три, пять и шесть лет.

В апреле 2018-го его оправдали, однако позднее решение отменили и приговорили историка к трем с половиной годам колонии. 29 сентября 2020 года историку увеличили срок заключения с 3,5 до 13 лет.

Историк Юрий Дмитриев стал первооткрывателем захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе. Он составлял книги памяти жертв репрессий в Карелии за 1930-40-е годы.