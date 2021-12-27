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У границ России заметили 39 иностранных самолетов-разведчиков

Инфографика «Красной звезды»: за неделю у границ РФ заметили 39 иностранных разведчиков

Фото: Wikipedia

За последнюю неделю у границ России было замечено 39 иностранных самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это следует из еженедельной инфографики российского министерства обороны, опубликованной газетой «Красная звезда».

По данным инфографики, воздушную разведку вдоль границ России вели 33 зарубежных самолета-разведчика и шесть беспилотников. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем. В издании подчеркнули, что нарушений российского воздушного пространства допущено не было.

Истребителям противовоздушной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пришлось дважды подниматься в воздух на сопровождение иностранных аппаратов.

Ранее стало известно, что ударные силы ВКС России направились к границам Турции и Иордании. Об этом сообщил корреспондент издания «Русская весна». «Переброска в провинцию Хасеке осуществлялась в рамках масштабных манёвров ВКС России, о которых ранее сообщали военкоры РВ», — сообщил он. Накануне стартовал второй, заключительный, этап маневров, в ходе которого отрабатываются вопросы: ведения разведки экипажами Ка-52 и Ми-8 в темное время суток с применением приборов ночного видения.

Марина Совина
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