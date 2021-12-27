Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Шойгу назвал возможный сценарий для Крыма без России

Шойгу: если бы Крым в 2014 не вернулся в Россию, туда бы хлынули украинские неофашисты

Фото: пресс-служба Минобороны

Если бы в 2014 году Крым не вернулся в состав России, туда бы хлынули украинские неофашисты. Возможный сценарий последствий госпереворота на Украине назвал глава Минобороны Сергей Шойгу. Его слова в понедельник, 27 декабря, приводит «АиФ».

В случае, если бы украинские экстремисты и наемники из западных стран после Киева прибыли бы на полуостров, «никому бы мало не показалось», отметил министр. По его мнению, именно благодаря российской стороне удалось сохранить мир в Крыму.

Глава военного ведомства подчеркнул также, что Минобороны до сих пор видит последствия «попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях».

Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил о том, что на полуострове ожидают возможных провокаций от Украины или стран Запада в новогодние праздники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Шойгу назвал возможный сценарий для Крыма без России
Ракова заявила о приспособлении коронавируса к детям
Полина Гагарина переехала в новый дом
В российском регионе двое детей отравились угарным газом
В Бурятии после обнаружения тела россиянки в салоне машины задержали отца и сына
Названо число отдохнувших внутри страны россиян в 2021 году
Россиянин предстанет перед судом за убийство приятеля
МИД России предсказал катастрофу мирового масштаба из-за кризиса в Афганистане
Раскрыты причины убийства семьи из четырех человек в Красноярском крае
В Донбассе вооруженные люди не пропустили наблюдателей ОБСЕ
Россиян возмутило хранение «банок с жижей» в одном из московских магазинов
В мэрии Москвы высказались о фиктивной вакцинации
ВОЗ назвала возможные сроки одобрения «Спутника V»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter