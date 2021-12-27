Шойгу назвал возможный сценарий для Крыма без России

Если бы в 2014 году Крым не вернулся в состав России, туда бы хлынули украинские неофашисты. Возможный сценарий последствий госпереворота на Украине назвал глава Минобороны Сергей Шойгу. Его слова в понедельник, 27 декабря, приводит «АиФ».

В случае, если бы украинские экстремисты и наемники из западных стран после Киева прибыли бы на полуостров, «никому бы мало не показалось», отметил министр. По его мнению, именно благодаря российской стороне удалось сохранить мир в Крыму.

Глава военного ведомства подчеркнул также, что Минобороны до сих пор видит последствия «попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях».

Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил о том, что на полуострове ожидают возможных провокаций от Украины или стран Запада в новогодние праздники.