Лавров поднял вопрос восстановления прав на российскую собственность в Израиле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с израильским коллегой Яиром Лапидом восстановление прав собственности Москвы на исторические объекты в иностранном государстве, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Во время телефонного разговора речь шла о восстановлении прав собственности России на исторические объекты в Израиле и противодействии попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. Кроме того, главы МИД подняли вопрос укрепления двусторонних торгово-экономических отношений.

По итогам переговоров были согласованы шаги по дальнейшему сотрудничеству стран. Также Израиль и Россия обсудили план предстоящих контактов. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Ранее Россия и Израиль подтвердили планы дальнейшего расширения сотрудничества.