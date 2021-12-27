Лавров поднял вопрос восстановления прав на российскую собственность в Израиле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с израильским коллегой Яиром Лапидом восстановление прав собственности Москвы на исторические объекты в иностранном государстве, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Во время телефонного разговора речь шла о восстановлении прав собственности России на исторические объекты в Израиле и противодействии попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. Кроме того, главы МИД подняли вопрос укрепления двусторонних торгово-экономических отношений.
По итогам переговоров были согласованы шаги по дальнейшему сотрудничеству стран. Также Израиль и Россия обсудили план предстоящих контактов. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
Ранее Россия и Израиль подтвердили планы дальнейшего расширения сотрудничества.