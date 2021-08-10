Россия и Израиль подтвердили планы дальнейшего расширения сотрудничества

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с новым главой Совета по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, а также его предшественником Меиром Бен Шаббатом. Об этом сообщается на сайте Совбеза России.

«Собеседники обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по урегулированию ряда региональных конфликтов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивается, что стороны подтвердили намерение дальнейшего расширения российско-израильского взаимодействия. Кроме того, были подняты вопросы продолжения сотрудничества по сферам советов безопасности и спецслужб. Также было уделено время обсуждению вопросов по темам противодействия терроризму.

Ранее семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из регионов. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.