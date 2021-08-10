Россия
 
Последние новости
Трех генералов отстранили от службы после ареста бывшего главы полиции Камчатки
Рэпер Хаски провел несколько недель в рехабе
Пьяная мать проломила череп ребенку на вокзале в Москве 
Apple нашла производителей своего первого автомобиля
Отравившихся в поезде Мурманск — Адлер детей кормили рисовой кашей с насекомыми
Россия и Китай начали совместные военные маневры
Львов погрузился в транспортный коллапс
Россиянам сэкономили 15 рублей на каждом литре бензина
ПСЖ анонсировал трансфер Месси
Доктор военных наук оценил возможность Украины втянуть США в войну с Россией
Новости партнеров

Россия и Израиль подтвердили планы дальнейшего расширения сотрудничества

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: crf.gov.ru

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с новым главой Совета по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, а также его предшественником Меиром Бен Шаббатом. Об этом сообщается на сайте Совбеза России.

«Собеседники обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и по урегулированию ряда региональных конфликтов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивается, что стороны подтвердили намерение дальнейшего расширения российско-израильского взаимодействия. Кроме того, были подняты вопросы продолжения сотрудничества по сферам советов безопасности и спецслужб. Также было уделено время обсуждению вопросов по темам противодействия терроризму.

Ранее семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из регионов. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме отреагировали на призыв к России из-за Абхазии и Южной Осетии
Медведев объяснил заявления о санкциях по «Северному потоку-2» ритуальным танцем
Захарова объяснила контакты России с талибами