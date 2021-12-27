В Бельгии задумались о введении принудительной вакцинации

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро рассматривает возможность ввести принудительную вакцинацию вопреки тому, что ранее называл такой шаг «политической ленью». Об этом пишет издание Politico.

Премьер признал, что число больных в отделениях интенсивной терапии заставляет его пересмотреть свои взгляды. «Хорошие аргументы могут меня убедить... Цель ясна: мы должны вакцинировать всех. Если принуждение может помочь, то я хотел бы решиться и на это», — пояснил Де Кроо, добавив, что окончательное решение в любом случае примут в парламенте.

При этом число пациентов с COVID-19 в бельгийских больницах уже упало — сейчас их меньше двух тысяч, впервые с начала ноября. Но власти страны ожидают, что оно снова вырастет из-за омикрон-штамма.

Ранее президент Чехии Милош Земан также назвал себя сторонником обязательной вакцинации от COVID-19. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, допустил включение вакцины от коронавируса в список обязательных.