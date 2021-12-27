Американский журналист назвал Медведеву новой Тарасовой

Американский журналист Дэвид Лис назвал фигуристку Евгению Медведеву новой Татьяной Тарасовой. Об этом он заявил в подкасте на YouTube-канале TheSkatingLesson.

«Евгения выросла, и, как я и предсказывал, стала такой же, как Татьяна Тарасова и Ирина Роднина», — заявил Лис. Он отметил работу фигуристки в эфире Первого канала в качестве специалиста в студии. Лис подчеркнул, что Медведева знала, что делать и говорить, и своей уверенностью оттеснила на второй план олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Лис сравнил чемпионат России с реалити-шоу с гладиаторами. «Мы видели нарциссизм, борьбу за жизнь, махинации и грабеж», — заметил журналист и подчеркнул, что это проявлялось не только в борьбе спортсменов, но и в комментировании соревнований.

1 декабря Медведева рассказала, что фактически завершила карьеру из-за травм. По словам фигуристки, еще в прошлом году она была серьезно настроена продолжать выступать на соревнованиях, однако проблемы со спиной вынудили ее закончить со спортом.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив Загитовой.