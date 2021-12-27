Работу российских мэров предложили оценивать по вкусу и стилю

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила оценивать российские города по вкусу и стилю. Соответствующую строчку спикер верхней палаты парламента посоветовала ввести при определении эффективности мэров и губернаторов в развитии регионов, передает РИА Новости.

По мнению Матвиенко, в каждом городе необходимо разработать свой стилевой код — вывески на фасадах зданий нужно сделать в едином стиле и освободить от рекламных баннеров. «Я понимаю, что это нереалистично, но я бы это сделала», — заявила чиновница.

Глава Совфеда добавила, что россияне хотят жить в комфортной и внешне привлекательной среде — тогда у них может пропасть желание мусорить на улицах. «Будет больше местного патриотизма и участия людей. Это у нас беда», — отметила Матвиенко.

Мэрам и губернаторам она посоветовала не полагаться на свой вкус при оформлении пространства, а нанимать специалистов — дизайнеров и архитекторов. Кроме того, необходимо учитывать мнение жителей, которые, как правило, любят свой город и хотят положительных изменений.

В октябре работу глав регионов предложили оценивать по организации раздельного сбора мусора. Минприроды посоветовало ввести KPI (ключевые показатели эффективности) для губернаторов по направлению «Качество окружающей среды». Среди критериев чиновники назвали долю утилизированных отходов в регионе, охват населения услугой по вывозу и сбору мусора и число обустроенных контейнерных площадок в регионе.