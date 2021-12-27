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Отрезавшего голову приятелю россиянина приговорили к 11 годам колонии

СКР: в Новосибирске мужчину, обезглавившего товарища в новогоднюю ночь, осудили на 11 лет

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Советский районный суд Новосибирска приговорил к 11 годам колонии 51-летнего мужчину, обезглавившего 48-летнего товарища ночью 31 декабря 2020 года. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, мужчины вместе распивали алкоголь во время новогоднего застолья в квартире, принадлежащей потерпевшему, на улице Иванова в Академгородке. Между ними возникла ссора, после чего приятели начали драться. 51-летний мужчина повалил своего собутыльника на пол, оглушил его, после чего нашел в квартире нож и отчленил им голову. Затем злоумышленник выбросил голову товарища на улицу и скрылся с места преступления.

3 января местная жительница обнаружила тело убитого. Позже под окнами была обнаружена голова в полиэтиленовом пакете. Преступника удалось задержать по горячим следам. Он полностью признал свою вину.

27 декабря 2021 года сообщалось, что в Перми приговорили к пожизненному сроку местного жителя, обезглавившего беременную жену и тестя.

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Елизавета Новикова
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