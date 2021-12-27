В Сочи россиянин заснял на видео редкие и необычные линзовидные облака

В Сочи россиянин заметил довольно редкие и очень необычные линзовидные облака. Он восторженно заявил об этом и подбежал ближе, чтобы заснять на видео природное явление. Его публикует Telegram-канал «Сочи №1».

На записи видно, как автор ролика поднимается вверх по возвышенности, стараясь приблизиться к лентикулярному, или линзовидному, облаку. Затем показаны заснеженные горы, над которыми и происходит в этот момент необычное природное явление.

По данным РИА Новости, такие облака возникают из-за сильного ветра и высокой влажности. Уточняется, что обычно это происходит в горах, так как именно там «запутавшемуся» в гребнях воздуху приходится конденсироваться в облака.

Ранее стало известно, что в Челябинской области засняли редкое природное явление — гало, которое выглядит как тройное солнце. Местные жители запечатлели зимнюю радугу, которая появляется из-за ледяных кристаллов в облаках на высоте 5-10 километров, под Магнитогорском и в районе национального парка «Зигальга».

Помимо этого, в небе над Сочи заметили необычные и очень редкие облака-асперитас, похожие на морские волны. На записи, снятой очевидцем, было видно огромное «шероховатое» облако, повисшее над домами и сопками.