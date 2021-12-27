Онищенко разрешил привитым от COVID-19 петь и плясать на Новый год

Вакцинированным от коронавируса россиянам на Новый год можно петь, плясать и целоваться с другими привитыми. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, сообщает KP.RU.

«Если вы вакцинировались и у вас высокий уровень иммунного ответа, то в принципе можно почти без ограничений обойтись: гулять, общаться, петь и даже плясать», — разрешил Онищенко.

Он подчеркнул, что привитым от COVID-19 все равно нужно носить маски в общественных местах и мыть руки. Непривитым россиянам бывший главный санитарный врач посоветовал соблюдать правила изоляции и встречаться с узким кругом близких людей. Лучше вообще устраивать встречи дистанционно, подчеркнул он.

По словам Онищенко, нужно как можно скорее достичь уровня коллективного иммунитета в 80 процентов. Бывший главный санитарный врач посетовал, что к концу 2021 года в России коллективный иммунитет достиг только 60 процентов.

Ранее Онищенко дал россиянам советы по организации новогоднего застолья. По его словам, нужно поставить на праздничный стол легкую пищу и закуски.