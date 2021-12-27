Онколог назвал безопасный способ очищения организма

В кишечнике человека во время переработки пищи накапливаются токсины, вредные для организма, заявил хирург-онколог Иван Карасев, об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

По словам специалиста, желудочно-кишечный тракт в течение жизни человека перерабатывает примерно 100 тонн продуктов и 40 тысяч литров жидкости. «В организме взрослого человека в среднем содержится от трех до пяти килограммов каловых масс», — добавил он.

Врач отметил, что очистительная клизма эффективна только для 25-30 сантиметров толстой кишки. Общая протяженность нижних отделов желудочно-кишечного тракта составляет полтора метра. Хирург предупредил, что клизма может быть вредна для кишечной флоры. Карасев назвал безопасный способ очищения организма: он советует использовать льняную муку.

Употребление от одной до трех столовых ложек льняной муки в день избавит кишечник от накопления паразитов, слизи и фекалий, добавил он. Врач пояснил, что при этом стабилизируется вес, улучшится метаболизм и снизится холестерин. Он советует смешивать льняную муку с кефиром и проходить 21-дневный курс очищения организма не чаще раза в год. Метод подойдет только тем, кто не имеет хронических заболеваний.

Ранее тренер-диетолог Павел Терехов назвал укроп продуктом для очищения организма от шлаков: трава выводит желчь из организма и обеспечивает послабление кишечника.