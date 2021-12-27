Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Онколог назвал безопасный способ очищения организма

Онколог Карасев посоветовал безопасно очищать кишечник льняной мукой

Фото: Pexels.com

В кишечнике человека во время переработки пищи накапливаются токсины, вредные для организма, заявил хирург-онколог Иван Карасев, об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

По словам специалиста, желудочно-кишечный тракт в течение жизни человека перерабатывает примерно 100 тонн продуктов и 40 тысяч литров жидкости. «В организме взрослого человека в среднем содержится от трех до пяти килограммов каловых масс», — добавил он.

Врач отметил, что очистительная клизма эффективна только для 25-30 сантиметров толстой кишки. Общая протяженность нижних отделов желудочно-кишечного тракта составляет полтора метра. Хирург предупредил, что клизма может быть вредна для кишечной флоры. Карасев назвал безопасный способ очищения организма: он советует использовать льняную муку.

Употребление от одной до трех столовых ложек льняной муки в день избавит кишечник от накопления паразитов, слизи и фекалий, добавил он. Врач пояснил, что при этом стабилизируется вес, улучшится метаболизм и снизится холестерин. Он советует смешивать льняную муку с кефиром и проходить 21-дневный курс очищения организма не чаще раза в год. Метод подойдет только тем, кто не имеет хронических заболеваний.

Ранее тренер-диетолог Павел Терехов назвал укроп продуктом для очищения организма от шлаков: трава выводит желчь из организма и обеспечивает послабление кишечника.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Cоздатель «Спутника и Погрома» Егор Просвирнин выпал из окна в центре Москвы
Раскрыты подробности гибели Егора Просвирнина в Москве
Лавров поднял вопрос восстановления прав на российскую собственность в Израиле
Евросоюз поддержал решение лидера Польши заблокировать скандальный закон о СМИ
Набиуллина прокомментировала информацию о контроле за переводами россиян
Назван заметный на коже симптом омикрона
Врач московской больницы заявила об изнасиловании на рабочем месте
Глава ЦБ спрогнозировала уровень инфляции в конце года
Онколог назвал безопасный способ очищения организма
Украина потеряла каждого пятого жителя после распада СССР
США отказались от новых санкций против «Северного потока-2»
Дело против Цапков о вымогательстве прекратили в суде на законных основаниях
Популярная российская порноактриса рассказала о заработке в индустрии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter