Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе объявили о временной отмене QR-кодов на вход в кафе

Губернатор Свердловской области Куйвашев до 15 января отменил QR-коды на вход в кафе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Свердловской области до 15 января будут отменены QR-коды на вход в кафе и рестораны. О временном решении объявил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.

Он также отметил, что QR-коды до указанного периода не будут требовать на вход в фитнес-центры и салоны красоты.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

Кроме того, никакие документы не понадобятся жителям Свердловской области в прачечные и химчистки. В детские игровые комнаты родителей начнут пускать без QR-кодов.

Сообщалось, что в Севастополе с 28 декабря отменяется запрет на посещение общественных мест без QR-кодов.

Губернатор Михаил Развожаев пояснил, что предъявлять электронный документ жителям Севастополя будет не нужно при посещении заведений общественного питания, театров, кинотеатров и заведений сферы услуг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Lenta.ru
Ошибка

404

Страница не найдена. Перейти на главную.

Мобильная версия
Нашли опечатку?

Нажмите Ctrl+Enter
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру».
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter