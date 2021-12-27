В российском регионе объявили о временной отмене QR-кодов на вход в кафе

В Свердловской области до 15 января будут отменены QR-коды на вход в кафе и рестораны. О временном решении объявил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.

Он также отметил, что QR-коды до указанного периода не будут требовать на вход в фитнес-центры и салоны красоты.

Кроме того, никакие документы не понадобятся жителям Свердловской области в прачечные и химчистки. В детские игровые комнаты родителей начнут пускать без QR-кодов.

Сообщалось, что в Севастополе с 28 декабря отменяется запрет на посещение общественных мест без QR-кодов.

Губернатор Михаил Развожаев пояснил, что предъявлять электронный документ жителям Севастополя будет не нужно при посещении заведений общественного питания, театров, кинотеатров и заведений сферы услуг.