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Оценены последствия контроля ЦБ всех переводов между россиянами

Экономист Костиков: контроль ЦБ за переводами физлиц не отразится на гражданах

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Контроль со стороны Центробанка (ЦБ) за всеми переводами между россиянами вряд ли приведет к серьезным последствиям для клиентов, считает председатель совета Союза потребителей финансовых услуг, профессор, доктор экономических наук Игорь Костиков. Об этом он сказал «Ленте.ру».

По словам Костикова, это дополнительная регулятивная нагрузка для банков. Им придется разрабатывать программное обеспечение и вести дополнительную отчетность.

Граждане этого даже не заметят

Игорь Костиковпредседатель совета Союза потребителей финансовых услуг

Банки вряд ли начнут перекладывать финансовую ответственность на клиентов, считает экономист. «Сейчас регулятором является Система быстрых платежей, и ее тарифы регулируют тарифы банков. То есть, если вас не устраивают тарифы банков, вы можете использовать Систему быстрых платежей, большая часть тарифов которой бесплатна, а незначительная часть имеет небольшие комиссии», — объяснил Костиков.

Ранее стало известно, что ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно, чтобы выявлять прием платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников.

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Екатерина Смирная
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