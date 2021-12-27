Оценена эффективность препарата от COVID-19 на основе антител

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила эффективность препарата от COVID-19 на основе антител. Она рассказала в интервью РИА Новости, что препарат в столице получили 1,2 тысячи пациентов, включая детей.

По словам заммэра, препарат на основе антител показал высокую эффективность.

«На сегодняшний день мы применяем еще очень активно вируснейтрализующие моноклональные антитела. Впервые мы начали их применять летом этого года при заболевании беременных. Беременных, относящихся к высокой группе риска», — сказала она.

Ракова добавила, что все, кто получал эту терапию, удачно родили здоровых детей, никто из женщин не попал в больницу. «С ноября месяца мы начали применять моноклональные антитела у детей, у которых тоже есть серьезные сопутствующие заболевания, и создали такой же стационар кратковременного пребывания на базе больницы Башляевой. Всего за этот период 1,2 тысячи человек получили такую терапию, и у всех она прошла очень хорошо», — пояснила заммэра.

В начале декабря вирусолог Александр Семенов заявил, что симптомы омикрон-штамма принципиально ничем не отличаются от стандартной коронавирусной инфекции. Температура, кашель и головная боль характерны для этого штамма, как и для других. При этом вирусолог отметил, что от омикрона «ни рога не вырастают, ни хвост».

