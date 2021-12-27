Названа причина смерти бывшего шеф-редактора журнала Tatler

Бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин, который скончался на 46-м году жизни, имел серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает StarHit.

Отмечается, что официальной причиной смерти Дорожкина стала сердечная недостаточность. По предварительным данным, журналист ранее перенес COVID-19, после чего у него образовался тромб.

Дорожкин умер 26 декабря. Он писал для газеты «Ведомости», а также занимал должность шеф-редактора в журналах Tatler и L'Officiel. После этого он возглавил газеты «На Рублевке Life» и «На Новой Риге Life».