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Ракова заявила о приспособлении коронавируса к детям

Заммэра Ракова: коронавирус из-за мутаций все больше приспосабливается к детям

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Из-за мутаций коронавирус все больше приспосабливается к детям. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.

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По ее словам, ситуация с COVID-19 среди несовершеннолетних не может не расстраивать. Ежедневно в Москве госпитализируют по 20-30 детей, хотя при уханьском штамме такие случаи были единичными, подчеркнула Ракова.

Заммэра объяснила, что в начале пандемии несовершеннолетних госпитализировали в ковид-стационары только при наличии серьезной сопутствующей патологии. Сейчас у детей все чаще появляется пневмония, а не просто респираторное заболевание с температурой.

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Анастасия Шейкина
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