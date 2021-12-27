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Юные звезды Instagram показали в соцсетях роскошное празднование Рождества

Молодые знаменитости массово опубликовали фото роскошного образа жизни во время Рождества

Фото: @elena_chigirinskaya

Юные звезды Instagram начали массово показывать фотографии роскошного образа жизни, который они ведут во время празднования Рождества вопреки пандемии коронавируса. На снимки молодых знаменитостей в соцсети Instagram обратили внимание в Daily Star.

Так, например, 20-летняя блогерша Тайга Колби (Tyga Coleby) опубликовала кадр, на котором она позирует у праздничной елки с покупками модного дома Dior. Аналогичными изображениями поделились 29-летняя россиянка Елена Чигиринская и британка Кэролайн Стэнбери (Caroline Stanbury). Обе девушки снялись в нарядах люксовых брендов.

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В то же время 26-летняя молдавская модель Дарья Родионова сфотографировалась в салоне автомобильного бренда Rolls-Royce в спортивном костюме Balmain бежевого цвета. 29-летнего российского инфлюэнсера Нику Мариану, в свою очередь, запечатлели напротив частного самолета с сумкой Hermes Birkin и чемоданом Louis Vuitton.

Журналисты также включили в подборку сестер Элли и Дейзи Одоннел (Ellie & Daisey O'Donnell), которые разместили в соцсетях снимки с праздничного шопинга. При этом блогерша с никнеймом Love_Rose показала подписчикам кадр с отдыха в Париже, снявшись напротив Эйфелевой башни в костюме и обуви марки Fendi.

В декабре 2020 года создатели паблика Rich Kids of the Internet собрали снимки детей богатых родителей из разных стран, на которых они демонстрировали свой роскошный образ жизни после выхода с карантина. Так, девушка с никнеймом viktorija_l снялась в бикини люксового бренда на палубе яхты во время круиза в ОАЭ, а @alecmonopoly попозировал рядом с черным Mercedes Gelandewagen и частным самолетом.

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Майя Пономаренко
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