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Сергей Шнуров отказался отмечать Новый год

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что не отмечает Новый год

Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что не собирается отмечать Новый год. Артист объяснил свой отказ тем, что ему не нравятся официальные праздники. Его слова передает портал Life в понедельник, 27 декабря.

«Я Новый год не отмечаю. Я не люблю общественные праздники», — подчеркнул Шнуров.

Музыкант добавил, что праздновать Рождество также не собирается. «Я люблю отдыхать тогда, когда народ работает», — сказал он.

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Ранее концертный директор Юрий Борисов рассказал, что группа «Ленинград» является самым дорогим в России музыкальным коллективом, выступление которого можно заказать на новогодний корпоратив. Участие артистов в празднике обойдется в 15 миллионов рублей.

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Евгений Шульгин
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