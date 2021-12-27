Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Дети из 44 регионов стали победителями конкурса «Моя страна — моя Россия»

ТАСС: в конкурсе «Моя страна — моя Россия» приняли участие 10,6 тысячи человек
Алексей Агафонов

Алексей Агафонов. Фото: Нина Зотина

Работы детей из 44 регионов России победили в конкурсе «Моя страна — моя Россия» и вошли в книгу «Сто сказок о космосе». Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Агафонова, всего в творческом конкурсе приняли участие 10,6 тысячи человек из 78 регионов России и ряда других государств. Самой юной победительницей стала пятилетняя Даша Белякова из Республики Мордовия.

Как отметила руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия» Лариса Пастухова, книгу с детскими рассказами получили из типографии накануне. «Мы пока смогли издать только пилотный тираж, но в интернете дорабатывается страничка "Сказки о космосе", где в электронном формате все эти сказки размещены», — добавила она.

Ранее в декабре в Карачаево-Черкесии выпустили сборник для детей на ногайском языке — «Алтын китап» («Золотая книга»). В сборник вошли различные фольклорные произведения: колыбельные песни, сказки, загадки, пословицы и поговорки, а также информация об основах народного этикета, истории и культуре ногайцев, календарь и классические произведения ногайской детской литературы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Cоздатель «Спутника и Погрома» Егор Просвирнин выпал из окна в центре Москвы
Аршавин оценил шансы сборной России по футболу выйти на чемпионат мира-2022
В Москве россиянка убила возлюбленного в порыве ревности
Раскрыта новая версия Android 13
Кличко приготовился встречать Новый год через 200 лет
Дима Билан заявил о связи Моргенштерна с дьяволом
Папа римский назвал три слова для укрепления брака
Найдена вакансия мечты управляющего баром на изолированном от людей острове
Власти Москвы призвали сделать такси дешевле
Доктор Мясников дал прогноз по росту заболеваемости омикрон-штаммом в России
Слипшиеся от грязи наращенные ресницы девушки напугали пользователей сети
Ургант оценил резкое высказывание Мартиросяна о комиках в России
В Минобороны заявили о готовности НАТО к конфликту с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter