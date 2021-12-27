Дети из 44 регионов стали победителями конкурса «Моя страна — моя Россия»

Работы детей из 44 регионов России победили в конкурсе «Моя страна — моя Россия» и вошли в книгу «Сто сказок о космосе». Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Агафонова, всего в творческом конкурсе приняли участие 10,6 тысячи человек из 78 регионов России и ряда других государств. Самой юной победительницей стала пятилетняя Даша Белякова из Республики Мордовия.

Как отметила руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия» Лариса Пастухова, книгу с детскими рассказами получили из типографии накануне. «Мы пока смогли издать только пилотный тираж, но в интернете дорабатывается страничка "Сказки о космосе", где в электронном формате все эти сказки размещены», — добавила она.

Ранее в декабре в Карачаево-Черкесии выпустили сборник для детей на ногайском языке — «Алтын китап» («Золотая книга»). В сборник вошли различные фольклорные произведения: колыбельные песни, сказки, загадки, пословицы и поговорки, а также информация об основах народного этикета, истории и культуре ногайцев, календарь и классические произведения ногайской детской литературы.