Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Красноярске пройдет этап Кубка мира по сноуборду

Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдет в январе в Красноярске

Фото: Shutterstock

В Красноярске пройдет этап Кубка мира по сноуборд-кроссу. Об этом пишет портал NGS24.RU.

Мероприятие станет отборочным состязанием на зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в 2022 году.

Соревнования пройдут с 7-го по 9 января в кластере «Сопка». Его посетят победители Олимпийских игр в Сочи Микела Майоли из Италии и Ева Самкова из Чехии, также участие в мероприятии примет серебряный призер Олимпиады и депутат горсовета Красноярска Николай Олюнин.

Ранее стало известно, что в Уфе открылась персональная выставка известного российского художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева. Представленные на ней работы посвящены событиям, которые произошли в Республике Башкортостан в 2021 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
В Белоруссии приговорили россиянина Дудникова к 11 годам колонии
Легенда сборной России оценил возможный уход Дзюбы из «Зенита»
В МЧС рассказали о жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии
В Госдуме оценили готовность НАТО принять предложения России по безопасности
Билан раскрыл причину своего отсутствия на похоронах Градского
Названо условие ограничения по срокам правления для президента Белоруссии
В Белоруссии подготовили сценарий действий властей на случай убийства президента
Детский омбудсмен ответила на призыв члена СПЧ приостановить обучение Тепляковой
Микроботам подарили искусственные мышцы
«Подвиг белорусского народа» в войне включили в проект Конституции Белоруссии
Девочка съела содержимое фейерверка и попала в реанимацию в Москве
Волочкова поделилась фото топлес и подверглась критике в сети
Цена на газ в Европе рухнула
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter