В Красноярске пройдет этап Кубка мира по сноуборду

В Красноярске пройдет этап Кубка мира по сноуборд-кроссу. Об этом пишет портал NGS24.RU.

Мероприятие станет отборочным состязанием на зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в 2022 году.

Соревнования пройдут с 7-го по 9 января в кластере «Сопка». Его посетят победители Олимпийских игр в Сочи Микела Майоли из Италии и Ева Самкова из Чехии, также участие в мероприятии примет серебряный призер Олимпиады и депутат горсовета Красноярска Николай Олюнин.

Ранее стало известно, что в Уфе открылась персональная выставка известного российского художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева. Представленные на ней работы посвящены событиям, которые произошли в Республике Башкортостан в 2021 году.