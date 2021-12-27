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Появилось видео выступления Туктамышевой с раздеванием

Фигуристка Туктамышева выступила с показательным номером под Toxic на чемпионате России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила с показательным номером на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Видео доступно на YouTube-канале Первого канала.

Первый канал

25-летняя спортсменка продемонстрировала танец под песню Toxic Бритни Спирс в образе стюардессы. Сначала она подала пирожки с капустой комментаторам Александру Гришину и Максиму Транькову, а затем исполнила стриптиз.

26 декабря стало известно, что Туктамышева не попала в основной состав на предстоящий чемпионат Европы, оставшись в списке запасных. Команду на турнире представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

На прошедшем в Петербурге чемпионате России первое место в женском одиночном катании заняла Валиева. Трусова стала серебряной призеркой. Третий результат показала Щербакова. Туктамышева расположилась на седьмом месте.

Анастасия Борисова
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