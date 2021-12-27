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В музее Тулы воссоздали рецепты русских средневековых блюд

В музее-заповеднике «Куликово поле» посетителей приглашают на дегустацию русских блюд

Фото: Государственный музей-заповедник «Куликово поле»

В государственном музее-заповеднике «Куликово поле» в Туле воссоздали уникальные рецепты кухни средневековой Руси. Об этом пишет «Аргументы и Факты».

Отмечается, что в музее стартовал цикл гастрономической программы «Вкус к истории», в ходе которого посетители не только могут узнать о рецептуре русских средневековых блюд, но и попробовать угощения. Так, жители и гости Тулы приглашаются на экскурсию «Зимние святки. Праздничный стол Куликова поля», где продегустируют рождественское меню из сочива, узвара и кулебяки.

Информация о составе блюд считается уникальной, так как рецепты и пропорции ингредиентов почти не документировались, а передавались из поколение в поколение. При этом некоторые данные удалось получить от археологов, которые при раскопках находили зерна разных культур, кости рыб, птиц и животных, употребляемых в пищу.

Ранее в декабре в поселке Торхово Тульской области прошло торжественное открытие первой модельной библиотеки нового поколения. Так, в библиотечном пространстве разместили не только традиционные книжные стеллажи и читальные залы, но и мультимедийные и интерактивные элементы, например, шлем виртуальной реальности и настольные активности.

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Дарья Рыбак
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