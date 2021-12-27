В мэрии Москвы высказались о фиктивной вакцинации

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова высказалась о фиктивной вакцинации в столице. Она рассказала в интервью РИА Новости, что случаи фиктивной вакцинации в Москве единичны.

Заммэра отметила, что как бы ни хотелось свести фиктивную вакцинацию к нулю, она есть.

«Никаких объективных данных по этому поводу нет и быть не может. Мы постарались по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно... Случаи есть, но я думаю, что это более единичные, чем массовые», — сказала она.

Ракова добавила, что во всех пунктах вакцинации работники МФЦ сверяют фотографию человека, который пришел с документами, и контролируют, чтобы именно эти документы были внесены в базу. По ее словам, работники также смотрят, чтобы вакцина не оказалась в урне. Кроме того, пункты вакцинации снабжены видеокамерами.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил о способности здравоохранения Москвы долгосрочно противостоять COVID-19. По его словам, коронавирус стал тяжелым испытанием для жителей столицы и для бизнеса, при этом Москва справляется с пандемией лучше, чем многие другие города мира.

