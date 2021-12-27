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Суд арестовал замглавы отдела ядерной безопасности Ростехнадзора

В Москве суд арестовал замглавы отдела ядерной безопасности Ростехнадзора по делу о взятке

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы арестовал заместителя главы отдела регулирования безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Ростехнадзора Андрея Лавриновича и главного специалиста-эксперта этого отдела Кирилла Неволина по делу о взятке. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает ТАСС.

Их обвиняют в двух эпизодах получения взяток в крупном размере. На время следствия Лавринович и Неволин будут находиться в СИЗО. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

11 декабря 2021 года сообщалось, что инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова арестовали на два месяца по делу о получении взяток с использованием служебного положения. Он требовал деньги у руководства стратегического оборонного предприятия «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России», которое занимается испытаниями новых образцов военной техники и боеприпасов для Минобороны и спецслужб. Инспектора задержали в его кабинете после того, как он получил денежные средства в размере 1,3 миллиона рублей.

Елизавета Новикова
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