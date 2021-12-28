Россияне нашли неожиданный способ заработать на мессенджерах

Россияне начали все чаще нелегально продавать алкоголь через мессенджеры. Такой неожиданный способ заработка, как сообщили «Ленте.ру» аналитики компании Group-IB, был найден давно. Однако, по данным специалистов, за последний год оборот теневого рынка алкоголя в интернете вырос с 2,5 миллиарда рублей до 2,75 миллиарда.

«В этом году оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя снова вырос, но эти цифры могут быть лишь верхушкой "айсберга" по причине латентности теневого бизнеса, — отметил Андрей Бусаргин, заместитель генерального директора Group-IB по направлению защиты от цифровых рисков — Подпольная интернет-торговля алкоголем влечет за собой высокие риски для покупателей: нет никакой гарантии, что товар будет оригинальным, а не опасной для здоровья подделкой».

Рост рынка в компании объясняют не только повышением цен на алкоголь, но и переориентацией россиян на онлайн-покупки. При этом официальный запрет на доставку алкогольной продукции не беспокоит ни самих жителей страны, ни бизнесменов. В 2021 году количество запросов в поисковике «Яндекса» с фразой «купить алкоголь с доставкой» выросло вдвое, достигнув 108 тысяч.

Рынок на возросший спрос отреагировал предложением: эксперты Group-IB Digital Risk Protection обнаружили за год около трех тысяч онлайн-площадок, на которых продавали спиртные напитки с доставкой, и около 300 подобных групп в мессенджерах. Значительная их часть находится в Telegram — там эксперты нашли 130 каналов для продажи алкоголя.

В Group-IB подсчитали, что годовая прибыль нелегальных продавцов алкоголя со всей России может превышать отметку в 600 миллионов рублей.

Тем временем россиянам перечислили основные проблемы, которые могут поджидать их в случае злоупотребления алкоголем на протяжении нескольких дней. В частности, в крови в такой ситуации накапливается токсичный продукт распада алкоголя — ацетальдегид. Организм будет постоянно обезвожен, что может сопровождаться тошнотой и рвотой.