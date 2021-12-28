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Дзюба похвастался бомбардирскими успехами

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал количество своих голов и передач в 2021 году

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба напомнил о том, сколько забил голов и сделал голевых передач по итогам 2021 года в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Своими бомбардирскими успехами форвард похвастался в Instagram.

Игрок выложил таблицу, в которой он находится на первом месте по количеству результативных действий среди всех игроков РПЛ. «Когда говорят, что ты уже не тот», — подписал публикацию Дзюба.

В 2021 году футболист провел 27 матчей в чемпионате России. На его счету 19 забитых мячей и девять голевых передач. На втором месте находится его одноклубник Сердар Азмун (15 голов и 5 передач в 24 матчах). Тройку сильнейших замыкает форвард «Спартака» Александр Соболев с 13 голами и шестью пасами в 26 встречах.

26 декабря «Чемпионат.com» сообщил, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не хочет продления контракта с Дзюбой. Срок действия соглашения с футболистом истекает летом 2022 года.

Алексей Гусев
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