Брянские водители устроили флешмоб в преддверии Нового года

Более 100 водителей устроили флешмоб на территории старого аэропорта Брянска. Соответствующая публикация появилась в группе «Брянский водитель» во «ВКонтакте».

Так, в преддверии новогодних праздников автовладельцы зажгли традиционную «автоелку», выстроившись на машинах в форме праздничного дерева. Флешмоб сопровождался миганием фар и звуковыми сигналами.

«Хотим поблагодарить всех приехавших, кто принял участие, за позитивный настрой несмотря на погоду, что были до конца, за адекватное поведение. Спасибо сотрудникам ГИБДД за контроль порядка, а коммунальным службам — за чистку площадки», — поблагодарили участников организаторы.

Ранее в декабре на набережной пляжа в Анапе появились инсталляции, созданные по мотивам знаменитых советских и российских фильмов. Так, помимо украшенной новогодней елки, жители и гости города смогут сфотографироваться рядом с фигурой Ипполита из кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!» и с Леной Крыловой из «Карнавальной ночи».