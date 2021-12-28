Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Брянские водители устроили флешмоб в преддверии Нового года

Более 100 водителей из Брянска выстроились в «автоелку» в преддверии Нового года

Фото: Страница «Брянский водитель» во «ВКонтакте»

Более 100 водителей устроили флешмоб на территории старого аэропорта Брянска. Соответствующая публикация появилась в группе «Брянский водитель» во «ВКонтакте».

Так, в преддверии новогодних праздников автовладельцы зажгли традиционную «автоелку», выстроившись на машинах в форме праздничного дерева. Флешмоб сопровождался миганием фар и звуковыми сигналами.

«Хотим поблагодарить всех приехавших, кто принял участие, за позитивный настрой несмотря на погоду, что были до конца, за адекватное поведение. Спасибо сотрудникам ГИБДД за контроль порядка, а коммунальным службам — за чистку площадки», — поблагодарили участников организаторы.

Ранее в декабре на набережной пляжа в Анапе появились инсталляции, созданные по мотивам знаменитых советских и российских фильмов. Так, помимо украшенной новогодней елки, жители и гости города смогут сфотографироваться рядом с фигурой Ипполита из кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!» и с Леной Крыловой из «Карнавальной ночи».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
России предсказали ухудшение ситуации с коронавирусом после праздников
Российский самолет МС-21 получил сертификат типа
Xiaomi представила флагманский смартфон
Талибы попросили бизнесменов обращаться к ним за охранными услугами
Дуров раскритиковал WhatsApp за сотрудничество со спецслужбами
Россиянам приготовили ограничения по кредитам
Умер прославившийся благодаря пластическим операциям герой популярного мема
Вяльбе выступила против пиара лыжников
Организацию-иноагента решили выселить из помещения в Москве
Поджегшего соседа на велосипеде россиянина осудили на 15 лет
Депутаты от партии Порошенко обратились с заявлением в СБУ
Названы самые модные откровенные тренды 2022 года
Бездомная женщина стала доктором наук
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter