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Названы лучшие игры 2021 года

Halo Infinite и Back 4 Blood отметили в списке лучших игр по версии The Verge

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Журналисты издания The Verge перечислили лучшие видеоигры 2021 года. Соответствующий топ доступен на сайте медиа.

Авторы подчеркнули, что многие пользователи новых игровых ПК часто сталкиваются с проблемой выбора. В этой связи специалисты составили список лучших игр 2021 года, которые хорошо подходят для запуска на геймерских устройствах. В числе лучших релизов журналисты отметили Halo Infinite, которая «является испытанием для мощного компьютера», Forza Horizon 5 — симулятор с «тонной автомобилей», аркадными гонками, открытым миром, Inscryption — карточную игру в жанре horror.

Back 4 Blood назвали полноценным преемником франшизы Left 4 Dead, Age of Empires IV — классическое продолжение культовой линейки стратегий, Death’s Door — «отличным способом провести уйму времени». Hot Wheels: Unleashed назвали качественным аркадным автосимулятором, Aliens: Fireteam Elite — веселой игрой со «стрельбой по инопланетянам», Psychonauts 2 — долгожданным продолжением оригинальной Psychonauts, которая вышла 16 лет назад.

В заключение специалисты отметили Boomerang X, в которой игроки могут продемонстрировать свое чувство скорости и ловкости, Umurangi Generation — игру с «потрясающим стилем и повествованием».

Ранее журналисты The Verge выбрали лучшим игровым компьютером 2021 года ноутбук Asus ROG Zephyrus G15. Модель отметили за наличие передовых чипов от AMD и Nvidia, дисплея с частотой 165 герц, качественную аудиосистему.

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Андрей Ставицкий
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