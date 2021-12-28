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Врач рассказал о способности горячего чая удваивать риск заболевания раком

Врач Ислами заявил, что употребление горячего чая увеличивает риск заболеть раком

Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, один из ведущих исследователей Американского онкологического общества (ACS) Фархад Ислами заявил, что несмотря на то, что чай считается одним из напитков, приносящих пользу здоровью, неправильное его употребление способно нести серьезные риски для здоровья, сообщает «Медик Форум».

Специалист рассказал, что если пить чай, температура которого превышает 60 градусов, это может привести к удвоению риска заболевания определенными видами рака. Было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что употребление чая в количестве менее 700 миллилитров и температурой более 60 градусов каждый день приводит к увеличению риска заболеть плоскоклеточным раком пищевода примерно на 90 процентов.

По словам врача, можно сделать вывод, что к таким последствиям может привести употребление любых горячих напитков, а не только чая. Он призвал любителей пить горячее научиться ждать, пока то, что они собираются употребить, остынет и станет теплым.

Ранее в британской организации Cancer Research UK заявили, что употребление более 3,5 порции спиртного в день способно удвоить или даже утроить вероятность развития нескольких типов рака. Также они предупредили, что у людей, употребляющих алкоголь и табак, риск повышается еще больше.

Марина Совина
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