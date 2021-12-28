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Диетолог раскрыла опасность моркови для некоторых людей

Диетолог Кораблева посоветовала людям с больной печенью отказаться от моркови

Фото: Pixabay.com

Морковь нежелательно употреблять людям с болезнями печени, язвенной болезнью желудка или кишечника и энтеритом, заявила врач-диетолог Ольга Кораблева, пишет РИА Новости.

Эксперт раскрыла полезные свойства овоща, среди которых ускорение метаболизма, снижение холестерина, помощь в похудении и омоложение. При этом некоторым людям настоятельно рекомендуется отказаться от моркови, так как она может быть опасной. При болезнях печени орган не может усвоить каротин, содержащийся в моркови. Этот продукт также не рекомендован тем, кто имеет язвенную болезнь желудка или кишечника и энтерит (воспаление стенок тонкой кишки).

Специалист дала советы по выбору качественной моркови. Овощ не должен быть мягким и бугристым. Не допускаются пятна и трещины, так как в этом случае у моркови испорчена середина. Густая ботва говорит о том, что сам корнеплод будет жестким.

Ранее ученые рассказали, что если есть слишком много моркови, то в кровь поступит большое количество бета-каротина, и кожа, в основном на ладонях и ступнях, может стать желтоватой. Это явление называется каротинодермией и не представляет опасности для человека.

Алия Шарафутдинова
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