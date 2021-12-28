Российские биатлонисты выиграли серебро в Рождественской гонке в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе российской команды выступали Матвей Елисеев и Евгения Буртасова. Они уступили 56,8 секунд австрийцам Лизе Терезе Хаузер и Феликсу Ляйтнеру, которые преодолели дистанцию за 32 минуты и 15,5 секунд. Бронзу получили представители Чехии Маркета Давидова и Михал Крчмарж. Они отстали от лидеров на 59,7 секунд.

Во время гонки судьи остановили Буртасову на 14 секунд при передаче эстафеты. Организаторы объяснили, что из-за сбоя хронографа россияне стартовали раньше положенного времени.

В соревнованиях в 2021 году принимали участие десять команд из девяти стран. В прошлом году Елисеев и Буртасова выиграли Рождественскую гонку.

Изначально гонка должна была традиционно пройти на стадионе футбольного клуба «Шальке» 28 декабря. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Германии старт решили перенести на 2022 год. Однако позже было объявлено, что гонка состоится на уличной трассе в Рупольдинге, который обычно принимает этап Кубка мира.