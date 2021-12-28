Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии прошли многотысячные протесты против коронавирусных ограничений

Жители Германии вышли на митинги против ограничений из-за пандемии COVID-19

Фото: Globallookpress.com

Многотысячные акции протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации прошли по всей Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным полиции, в Мекленбурге-Передней Померании собралось около 15 тысяч митингующих, недовольных вмешательством государства в частную жизнь из-за пандемии COVID-19. В Ростоке официальные лица насчитали около 6500 участников. В Шверине на акцию вышли около 2700 жителей, а в Нойбранденбурге около 2400 человек.

Протестные марши прошли и в других городах. На юге Бранденбурга в 16 местах собрались на демонстрацию 9000 участников. Еще 5000 человек в Магдебурге собрались, чтобы выразить недовольство планами правительства по обязательной вакцинации. В Баварии несанкционированный митинг привел к столкновениям с полицией. Были ранены восемь полицейских и несколько участников, в том числе четырехлетний ребенок.

Материалы по теме:
«Пациенты попросту не знают свои права» Россиян обманывают в больницах. Как им защитить себя — отвечает врач
«Пациенты попросту не знают свои права»Россиян обманывают в больницах. Как им защитить себя — отвечает врач
24 декабря
«Руки прочь от наших прав!» Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
«Руки прочь от наших прав!»Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
6 сентября

Ранее в Германии зарегистрировали первую смерть от омикрон-штамма коронавируса. Погибшему пациенту было около 60 лет.

20 декабря власти Германии заявили, что планируют ввести ограничения социальных контактов для всех граждан с 28 декабря на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Новые эпидемиологические меры коснутся как привитых граждан, так и отказавшихся от вакцинации и переболевших коронавирусной инфекцией.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Генеральная прокуратура обвинила «Мемориал» в реабилитации пособников нацистов
На Украине рассказали о подготовке Западом санкций против России
США отменили гуманитарные рейсы из Афганистана
В мясных паштетах нашли кишечную палочку
Стюардесса дала советы по безопасному проживанию в отелях
Литва призвала НАТО выдвинуть требования к России
Россияне раскрыли траты на новогодний стол
Сын Никулина раскритиковал КВН за несмешные шутки
Хитрая утка сыграла в прятки с тигром и попала на видео
Выбрана самая стильная звезда 2021 года
Россиянина задержали после попытки убить бывшую жену и ее сожителя из ревности
Ветеринарный врач дала советы владельцам паникующих от фейерверков собак
Минюст и Роскомнадзор поддержали в суде ликвидацию международного «Мемориала»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter