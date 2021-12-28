В Германии прошли многотысячные протесты против коронавирусных ограничений

Многотысячные акции протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации прошли по всей Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным полиции, в Мекленбурге-Передней Померании собралось около 15 тысяч митингующих, недовольных вмешательством государства в частную жизнь из-за пандемии COVID-19. В Ростоке официальные лица насчитали около 6500 участников. В Шверине на акцию вышли около 2700 жителей, а в Нойбранденбурге около 2400 человек.

Протестные марши прошли и в других городах. На юге Бранденбурга в 16 местах собрались на демонстрацию 9000 участников. Еще 5000 человек в Магдебурге собрались, чтобы выразить недовольство планами правительства по обязательной вакцинации. В Баварии несанкционированный митинг привел к столкновениям с полицией. Были ранены восемь полицейских и несколько участников, в том числе четырехлетний ребенок.

Ранее в Германии зарегистрировали первую смерть от омикрон-штамма коронавируса. Погибшему пациенту было около 60 лет.

20 декабря власти Германии заявили, что планируют ввести ограничения социальных контактов для всех граждан с 28 декабря на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Новые эпидемиологические меры коснутся как привитых граждан, так и отказавшихся от вакцинации и переболевших коронавирусной инфекцией.