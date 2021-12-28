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Китайский рынок недвижимости оказался под угрозой коллапса

Fitch: китайские застройщики могут столкнуться с существенной нехваткой денежных средств

Фото: Yang Guanyu / globallookpress.com

Около трети из 40 китайских застройщиков могут столкнуться с существенной нехваткой денежных средств, если выручка от продажи жилья упадет на 30 процентов в 2022 году. К таким выводам пришло рейтинговое агентство Fitch, сообщает CNBC.

Рынок недвижимости Китая в последние месяцы пострадал от кризиса из-за проблем крупнейшего в мире застройщика Evergrande. В начале месяца Evergrande все же объявила дефолт, а другие компании из сектора недвижимости тоже оказались под угрозой коллапса: некоторые пропустили выплату процентов, другие даже не выплатили задолженности.

«Чем дольше длится стресс в секторе недвижимости Китая, тем выше риск потерять доверие потребителей», — отмечает Fitch. Продажи жилья резко упали: дома покупают реже на 16,3 процента по сравнению с ноябрем 2020 года. Активность потребителей идет на спад уже пятый месяц подряд. Цены на новое жилье упали на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым большим снижением с февраля 2015 года.

Fitch предоставило два сценария на 2022 год для китайского рынка недвижимости: в худшем варианте продажи жилья упадут на 30 процентов, и тогда 12 из 40 застройщиков могут столкнуться с нехваткой денежных средств. При менее серьезном падении продаж — на 15 процентов — с дефицитом средств столкнутся 13 процентов застройщиков.

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Нехватку средств усугубляет скрытый долг. В рейтинговом агентстве отметили, что существуют сомнения по поводу того, насколько прозрачно работают компании и раскрывают свои обязательства. Скрытые долги часто усугубляют проблемы с доступностью средств, особенно для застройщиков с низким рейтингом.

При этом аналитики ожидают, что ситуация на рынке улучшится до конца 2022 года. Предполагается, что правительство перейдет к смягчению политики в первом квартале будущего года. Власти подкрепляют надежды участников рынка: Центральный банк сократил норматив обязательных резервов, тем самым высвободив 1,2 триллиона юаней (282 миллиарда долларов) для стимулирования экономики.

Ранее в ноябре уже сообщалось, что Китай столкнется с беспрецедентным жилищным кризисом, который ударит сразу по нескольким поколениям граждан. Специалисты предрекают банкротство целым семьям. Такая ситуация на рынке сложилась из-за политики властей, которая привела к развитию внутрисемейного кредитования.

Александра Мирошникова
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