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Южно-Сахалинская мастерица создала картины на рыбьей коже

Мастерица из Южно-Сахалинска рассказала о создании картин из кожи наваги, лосося и корюшки

Фото: Вероника Осипова / ГТРК «Ямал»

В Южно-Сахалинске местная жительница начала изображать местные просторы, море и горе через картины, составленные из рыбьей кожи. Вероника Осипова рассказала о необычном ремесле в репортаже ГТРК «Ямал».

По данным телеканала, женщина изготавливает подобные картины дома. Главный исходных материал — рыба. В частности, навага, лосось или корюшка.

Мастерица берет ножницы, канцелярские перья, а также фен для разглаживания кожи, ее обработки и обрезки. После этого она соединяет части вместе и начинает рисовать маяки, коренные народы, птиц и животных. Ее работы восхитили россиян, заключает телеканал.

В сентябре россиян пригласили на иркутскую выставку, где представлены работы дальневосточных коренных народов — рыболовов-нанайцев и охотников-негидальцев. Мастера также подготовили ковры из рыбьей кожи разных оттенков, которая «отливает серебром».

Ранее нанайские мастера, относящиеся к коренным малочисленным народам, в рамках подготовки к выставке «Сокровища Севера» в Москве также показали различные изделия, сделанные из рыбьей кожи.

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Варвара Кошечкина
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