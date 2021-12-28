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В Госдуме назвали условие для отмены ковид-сертификатов в России

Депутат ГД Хубезов: ковид-сертификаты могут не понадобится, если COVID-19 станет сезонным

Фото: Globallookpress.com

Нормы по ковид-сертификатам в общественном транспорте в России могут не понадобиться, если COVID-19 станет сезонным заболеванием. Такое условие назвал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, его цитирует ТАСС.

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«Теоретически можно предположить, что, скажем, пандемия закончится и коронавирус станет обычным сезонным заболеванием. Тогда вообще не придется их вводить. Но все мы должны понимать, что мы сейчас внутри пандемии, которая бывает раз в 100-200 лет», — сказал Хубезов.

Он считает, что все должны принять новые условия, в которых живут люди из-за пандемии. Это необходимо, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, объяснил депутат.

По словам Хубезова, введенные в российских регионах ограничения необходимы, чтобы защитить жителей страны. Власти объявляют о новых мерах в борьбе с инфекцией из-за недостаточного уровня вакцинации населения, добавил глава комитета Госдумы по охране здоровья.

16 декабря Государственная Дума приняла в первом чтении закон о ковид-сертификатах в общественных местах. Законопроект подразумевает, что россияне старше 18 лет смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с только предъявлением цифрового документа о пройденной вакцинации или документа, подтверждающего перенесенную болезнь, а также медотвода. Такое требование не будет касаться аптек и магазинов с продуктами первой необходимости.

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Анастасия Шейкина
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