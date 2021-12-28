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Модель окунулась в ледяную реку в купальнике в честь 53-летия

Хелена Кристенсен спустилась по лестнице в холодную реку Сторо в честь дня рождения

Кадр: @helenachristensen

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) окунулась в ледяную воду в честь своего дня рождения и удивила поклонников. Соответствующие фото и видео появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость, которой 25 декабря исполнилось 53 года, попала на видео в слитном купальнике желтого цвета с воланами. На кадрах она спускается по лестнице в холодную реку Сторо в Копенгагене, а затем начинает плавать. «К сожалению, я не могу ходить по воде несмотря на то, что родилась в Рождество», — подписала она пост, который набрал больше 47 тысяч лайков.

Фанаты принялись поздравлять и хвалить манекенщицу в комментариях. «Ты невероятная! С днем рождения!», «Ты безумно смелая!», «С днем рождения, прекрасная русалка», «Вау! Потрясающе!», «Сумасшедшая женщина! Так держать!» — высказывались они.

В феврале Хелена Кристенсен вышла на мороз босиком полуобнаженная и удивила фанатов. Ее запечатлели со спины с распущенными волосами в бикини лилового оттенка. В комментариях знаменитость объяснила подписчикам, что купается в холодной воде для поддержания здоровья.

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Айсель Эюбова
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