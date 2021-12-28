Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Студент Хакасского университета завоевал Гран-при музыкального конкурса

Студент Хакасского университета завоевал Гран-при музыкального конкурса «Наследие»

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Студент Хакасского государственного университета Юрий Колесников завоевал Гран-при международного музыкального конкурса «Наследие». Об этом сообщает портал 19rus.info.

Колесников, обучающийся на первом курсе музыкального колледжа института искусств при ХГУ, победил в номинации «Инструментальный жанр. Медные духовые инструменты» в возрастной категории от 13 до 15 лет с композицией «Концерт для тромбона с оркестром (первая часть)» Римского-Корсакова.

Отмечается, что в конкурсе приняли участие 700 вокалистов и музыкантов из Чехии, Молдовы, Белоруссии, России, Украины, Казахстана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в Башкирском театре оперы и балета 25 и 26 декабря состоялись премьерные показы музыкальной сказки «Новогодние приключения Маши и Вити» на музыку Геннадия Гладкова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
В России заявили о праве использовать армию для защиты своих граждан за рубежом
Появился график работы пунктов вакцинации в Москве на новогодние каникулы
Россия прошла пик роста цен на недвижимость
В МИД России назвали условие транзита газа через Украину
Зарезавшего соседа и гостью россиянина задержали по горячим следам
Рудковская призвала россиян есть из тарелок за десятки тысяч рублей ради успеха
В Томске задержали бывшую руководительницу местного штаба Навального
В США на жилой район упал частный самолет
Доказана теория происхождения Земли и Марса
В России выявили 21 922 новых случая коронавируса
Рабочие избили пожилую россиянку из-за сделанного им замечания и попали на видео
Сотрудник аэропорта дал рекомендации по правильному выбору чемодана
Отец девятилетней студентки МГУ отверг призыв остановить ее обучение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter