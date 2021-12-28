Студент Хакасского университета завоевал Гран-при музыкального конкурса

Студент Хакасского государственного университета Юрий Колесников завоевал Гран-при международного музыкального конкурса «Наследие». Об этом сообщает портал 19rus.info.

Колесников, обучающийся на первом курсе музыкального колледжа института искусств при ХГУ, победил в номинации «Инструментальный жанр. Медные духовые инструменты» в возрастной категории от 13 до 15 лет с композицией «Концерт для тромбона с оркестром (первая часть)» Римского-Корсакова.

Отмечается, что в конкурсе приняли участие 700 вокалистов и музыкантов из Чехии, Молдовы, Белоруссии, России, Украины, Казахстана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в Башкирском театре оперы и балета 25 и 26 декабря состоялись премьерные показы музыкальной сказки «Новогодние приключения Маши и Вити» на музыку Геннадия Гладкова.